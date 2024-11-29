 

В Тбилиси спецназ применил водометы и слезоточивый газ против демонстрантов

29.11.2024, 2:20, Новости дня
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Тысячи жителей Тбилиси собрались на стихийную акцию протеста перед зданием парламента Грузии после решения правительства приостановить евроинтеграцию страны. К протестующим присоединилась президент Саломе Зурабишвили.

По разным оценкам, в протестах принимали участие от 10 до 20 тысяч человек.

“Эхо Кавказа” сообщило, что спецназ применил против демонстрантов водометы и слезоточивый газ. На момент публикации сообщения, площадь перед парламентом была освобождена от митингующих.

Поводом для акций протеста послужило заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что переговоры о вступлении в Евросоюз приостановлены до 2028 года. Мы приняли решение не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Европейским Союзом до конца 2028 года. Также до конца 2028 года мы отказываемся от любых бюджетных грантов со стороны Европейского Союза”, – заявил Кобахидзе на брифинге.

По словам грузинского премьера, “европейские политики и бюрократы” используют выделенные гранты и кредиты для шантажа его страны.


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