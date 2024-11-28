ATACMSом по тылам, ордера из Гааги, позор еврейского кино в Москве. Видеокомментарий Шейтельмана

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта “Непечатное. Говорим о главном”, предлагает вашему вниманию видеокомментарии Михаила Шейтельмана – о событиях, связанных с войной в Украине.

В последние недели ситуация на фронте и на международной арене вокруг Украины продолжает обостряться. США, наконец, разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием ракет ATACMS, что дает возможность атаковать российские военные объекты на дальности до 300 километров. Великобритания и Франция также предоставили Украине ракеты “Скальп”, которые показали свою эффективность в уничтожении складов и систем ПВО. В ответ на это РФ усиливает угрозы, включая возможность применения ядерного оружия.

Одновременно NATO заявило о готовности нанести превентивные удары по российским объектам, если РФ продолжит угрожать странам альянса.

Тем временем МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, что вызвало возмущение в Украине, где многие российские высокопоставленные чиновники уже находятся в международном розыске. Россия, в свою очередь, пытается ослабить авторитет МУС, оказывая влияние на судей.

В Москве прошел Девятый Московский еврейский кинофестиваль, на котором были представлены израильские фильмы, что вызвало критику за поддержку культурных инициатив в стране, которая ведет войну против Украины и поддерживает террористические группировки.

Михаил Шейтельман – политтехнолог и писатель. Его называют тайным героем нескольких революций XXI века. Автор бестселлеров “Не такой, как Тиньков”, документальной антиутопии “Эффект летучей мыши” и других произведений. Проживает в Киеве и освещает российско-украинский конфликт, в том числе для канала “Непечатное”.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Михаила Шейтельмана на канале “Непечатное. Говорим о главном”.