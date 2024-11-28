Глава МИД Франции выступил за предоставление “определенным лидерам” иммунитета в МУС
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Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро высказался за предоставление “определенным лидерам” иммунитета от преследования со стороны Международного уголовного суда.
В ходе радиоинтервью политику был задан вопрос, арестует ли Франция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, если тот окажется на ее территории, Барро ответил, что Франция будет соблюдать международное право, после чего и добавил замечание об иммунитете.
Как пишет израильский журналист Амит Сегаль в социальной сети Х, заявление французского министра отражает договоренности между Израилем и Францией, позволившие Парижу стать частью механизма по обеспечению прекращения огня в Ливане.
Отметим, что согласно газете Il Messaggero, Италия также пытается добиться приостановки действия ордера на том основании, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу – ключевая фигура ближневосточного урегулирования.
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