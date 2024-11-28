UNESCO – лидерам мнений в интернете необходимо обучение проверке фактов

Исследования показали, что 6 из 10 создателей контента в социальных сетях не проверяют достоверность информации, прежде чем опубликовать ее.

В отчете образовательной, научной и культурной организации ООН (UNESCO) говорится, что две трети создателей контента в социальных сетях не проверяют достоверность своих материалов, что делает их и их аудиторию уязвимыми для распространения дезинформации.

Такие выводы были сделаны на основании опроса влиятельных лиц, которые могут являться лидерами мнений в интернете. Шесть из десяти создателей контента признались, что не проверяли достоверность информации перед ее публикацией. Исследование показало, что они обычно не использовали официальные источники, такие как правительственные сайты или документы. Чаще всего создатели полагались на личный опыт или встречи, а также на собственные исследования или разговоры с экспертами. На третьем месте по популярности были основные и альтернативные новостные источники.

Также исследование показало, что четыре из десяти создателей контента считают популярность интернет-источника, которую они определяют по лайкам и просмотрам, главным показателем его достоверности.

В качестве решения проблемы, UNESCO в сотрудничестве с Центром журналистики Knight при Техасском университете запустила онлайн-курс “Как стать надежным голосом в сети”. Курс включает модули по проверке фактов и созданию контента, касающегося выборов и кризисных ситуаций. Уже 9000 влиятельных лиц зарегистрировались на бесплатный месячный курс.