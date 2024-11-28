 

Суд аннулировал решение властей Барселоны о разрыве связей с Израилем

28.11.2024, 1:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Суд по административным делам Барселоны аннулировал решение городского совета о разрыве отношений с Израилем, посчитав его противоречащим действующему законодательству, так как нарушает принцип равенства.

В решении суда указывается, что власти города создали ситуацию, при которой подвергаются дискриминации израильские учреждения, компании и организации, что противоречит конституции. Суд также отметил, что горсовет вышел за рамки своих полномочий.

По информации сайта Betevé, апелляция была подана произраильской организацией ACOM, активно противостоящей движению BDS.

Горсовет Барселоны объявил, что намерен опротестовать судебное решение.

О разрыве отношений с Израилем из-за его “политики геноцида в отношении палестинцев” сообщила мэр столицы Каталонии Ада Колау в начале февраля. Было также направлено письмо премьер-министру Израиля, в котором объяснялись причины этого шага. При этом городские власти заявляли, что разрыв отношений касается только властных структур, а не граждан Израиля.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11 / Бурунов и Савичева пришли на роскошную годовщину свадьбы Петрова

27.11 / Франция признала за Биньямином Нетаниягу иммунитет от преследования МУС

27.11 / Трамп намерен назначить генерала Келлога спецпосланником США по Украине и России

27.11 / Кристину Асмус заклеймили разлучницей за роман с продюсером

27.11 / Полиция Бразилии назвала бывшего президента Болсонару организатором попытки путча

27.11 / Тест: продолжи знаменитую фразу из советского фильма

27.11 / Филипп Киркоров может остаться без работы в Новый год

27.11 / Байден намерен в ближайшие дни достичь прекращения огня в Газе

27.11 / Группа российских и украинских олигархов лишена гражданства Кипра

27.11 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1008-й день войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика