 

Байден намерен в ближайшие дни достичь прекращения огня в Газе

27.11.2024, 18:55, Новости дня
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Президент США Джо Байден сообщил, что в ближайшие дни США и их союзники намерены добиться прекращения огня в секторе Газы – после того, как 27 ноября вступило в силу достигнутое при посредничестве США прекращение огня в Ливане.

“В ближайшие дни США вместе с Турцией, Египтом, Катаром, Израилем и другими предпримут еще одну попытку по достижению прекращению огня в Газе, освобождению заложников и окончанию войны с отстранением ХАМАСа от власти в секторе”, – написал он в социальной сети X.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что работа над этим будет начата уже 27 ноября. “Президент Байден намерен уже сегодня приступить к работе, поручив своим посланникам связаться с посланниками Турции, Катара, Египта и других региональных игроков”, – заявил он.


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