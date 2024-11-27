Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1008-й день войны

Министерство обороны РФ 27 ноября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 1008-й день, называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более трех месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и “новым территориям РФ” (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ утверждается: “Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань и Слатино Харьковской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, четыре автомобиля и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 43-й, 53-й, 60-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоосиново, Безмятежное Харьковской области, Кировск, Ивановка, Красный Лиман Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили четыре контратаки штурмовых групп 14-й, 116-й механизированных, 3-й танковой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. Противник потерял до 450 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, боевую бронированную машину “Козак”, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М198 и 105 мм орудие М119 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н” и четыре склада с боеприпасами. Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 28-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Константиновка, Краматорск, Андреевка и Славянск Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки подразделений 24-й механизированной и 76-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили более 400 военнослужащих, два автомобиля и два 105 мм орудия М119 производства США. Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения. Подразделения группировки войск “Центр” в результате успешных действий освободили населенный пункт Новая Ильинка Донецкой Народной Республики, нанесли поражение живой силе и технике 151-й механизированной бригады ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 132-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Леонидовка и Димитров Донецкой Народной Республики. Отразили 10 контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады “Лють” национальной полиции Украины. Противник потерял до 415 военнослужащих, семь автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубицу Д-30. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 32-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Вольное Поле, Комар Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражены три контратаки штурмовых групп 23-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады теробороны. Потери противника составили до 145 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина “MaxxPro” производства США, три автомобиля и 152 мм самоходная артиллерийская установка “Акация”. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новояковлевка и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы “Буковель-AD”. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 54 беспилотных летательных аппарата самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36773 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19515 танков и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18631 орудие полевой артиллерии и минометов, 28762 единицы специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми более 79800 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).