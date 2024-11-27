“Живем в тяжелое время”: Долина рассказала о своем гонораре за новогодние корпоративы

“В этот Новый год я работаю, – рассказала Долина. – Но гонорары при этом не повышала. Мы живем сейчас в очень тяжелое время, и было бы глупо повышать сейчас ставки. Я не виню своих коллег, которые это делают – у них какие-то свои аргументы, видимо. Но у меня аргумент один: раз меня позвали, значит, меня хотят слушать. А там уж мы договоримся”.

По словам певицы, ничего к Новому году она не меняла и в своем бытовом райдере – запросы остались прежние и весьма скромные. В гримерке артистки на саундчеке должны быть свежезаваренный кофе, лимон, мята, а также 10 бутылок воды. Во время выступления певице нужен килограмм фруктов, чай, карпаччо, рулет и галантин из курицы, сыр, минеральная вода кофе, молоко, лимон, мята. Из вещей важны стол, посуда, вешалка, гладильная доска и отпариватель.

Сегодня артистка худеет к предстоящему празднику. “Я – публичный человек и просто обязана хорошо выглядеть. Тем более, сейчас

начались новогодние съемки и надо влезть во все костюмы. Поэтому сейчас хочу сбросить

еще килограмм”, – пояснила Лариса Александровна Рецепт у нее простой – после 14 часов она вообще ничего не ест, хотя порой и хочется.