 

“Живем в тяжелое время”: Долина рассказала о своем гонораре за новогодние корпоративы

27.11.2024, 13:15, Новости дня
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“В этот Новый год я работаю, – рассказала Долина. – Но гонорары при этом не повышала. Мы живем сейчас в очень тяжелое время, и было бы глупо повышать сейчас ставки. Я не виню своих коллег, которые это делают – у них какие-то свои аргументы, видимо. Но у меня аргумент один: раз меня позвали, значит, меня хотят слушать. А там уж мы договоримся”.

По словам певицы, ничего к Новому году она не меняла и в своем бытовом райдере – запросы остались прежние и весьма скромные. В гримерке артистки на саундчеке должны быть свежезаваренный кофе, лимон, мята, а также 10 бутылок воды. Во время выступления певице нужен килограмм фруктов, чай, карпаччо, рулет и галантин из курицы, сыр, минеральная вода кофе, молоко, лимон, мята. Из вещей важны стол, посуда, вешалка, гладильная доска и отпариватель.

Сегодня артистка худеет к предстоящему празднику. “Я – публичный человек и просто обязана хорошо выглядеть. Тем более, сейчас
начались новогодние съемки и надо влезть во все костюмы. Поэтому сейчас хочу сбросить
еще килограмм”, – пояснила Лариса Александровна Рецепт у нее простой – после 14 часов она вообще ничего не ест, хотя порой и хочется.


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