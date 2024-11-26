Власти Литвы сообщили, что будут готовы задержать Нетаниягу по ордеру МУС

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26.11.2024, 14:45, Новости дня
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Министерство юстиции Литвы сообщило, что литовские власти выполнят постановление Международного уголовного суда об аресте премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, если тот окажется на литовской территории.

“Ордера на арест, выданные МУС для всех государств-членов Римского статута, включая Литву, являются обязательными и подлежат исполнению. Литовские учреждения, поскольку они принадлежат к системе правового государства, не ставят под сомнение решения судов и исполняют их”, – говорится в комментарии, опубликованном Delfi.

Такой же ответ был получен из канцелярии президента: “Литва последовательно поддерживает деятельность МУС, уважает его независимость и беспристрастность. Решения суда обязательны для стран-членов. После выдачи судом ордера на арест его исполнение обязательно во всех странах Римского статута МУС или в тех странах или территориях, которые признают юрисдикцию МУС”.

Одновременно офис Гитанаса Науседы счел необходимым напомнить, что не все организаторы и исполнители теракта 7 октября 2023 года понесли наказание, 101 житель Израиля и других стран по-прежнему находится в заложниках.


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