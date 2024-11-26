 

После визита Шойгу в Афганистан в Госдуму РФ внесен законопроект об отмене запрета “Талибана”

26.11.2024, 9:45, Новости дня
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После визита секретаря совета безопасности РФ Сергея Шойгу в Афганистан группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму РФ законопроект № 778284-8 о временном исключении организаций, в том числе международных, из списка запрещенных в России, передает “Интерфакс”.

Причем заголовок сообщения “Интерфакса” звучит так: “В Госдуму внесен законопроект об отмене запрета “Талибана” в России”. Хотя в самом сообщении “Талибан” прямо не упоминается.

Законопроект предусматривает, что “запрет деятельности организации, включенной в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, может быть временно приостановлен по решению суда РФ на основании заявления генерального прокурора РФ или его заместителя при наличии фактических данных о том, что такая организация после включения ее в указанный список прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма”.

25 ноября афганский портал “Алемара” сообщил о переговорах секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу в Афганистане с афганским вице-премьером Абдулом Гани Барадаром Ахундом. Шойгу “сообщил о намерении РФ развивать двустороннее сотрудничество с Афганистаном, указав на планы по исключению Исламского эмирата из “черного списка” РФ для укрепления политических и экономических связей”.


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