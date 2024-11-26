 

Президентские выборы в Румынии – неожиданный успех сторонника Путина

26.11.2024, 1:30, Новости дня
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Радикально-правый популист Калин Джорджеску занял первое место в первом туре прошедших в Румынии президентских выборов, набрав 22,8% голосов. Во втором туре, который пройдет 8 декабря, ему будет противостоять действующий премьер-министр, социал-демократ Марчел Чолаку, отставший от него на 3%.

Представительница либерал-консерваторов Елена Ласкони на третьем месте, лидер ультраправого “Альянса за единство румын” Джордже Симион – на четвертом. Именно Симион, которого нередко сравнивают с Дональдом Трампом, согласно опросам, считался основным соперником Чолаку.

Как и многие другие европейские популисты, Джорджеску является критиком Евросоюза и NATO и выступал в поддержку российского президента Владимира Путина. В ходе избирательной кампании он позиционировал себя как защитник прав униженных, “тех, кто считает себя неважными, несмотря на то, что они очень важны”.

Успех независимого кандидата, который не смогли предсказать авторы предвыборных опросов, вызвал в политическом истеблишменте Румынии шок. Отмечается, что основную предвыборную агитацию Джорджеску вел в социальных сетях.


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