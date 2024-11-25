Высокопоставленный представитель NATO призвал западных предпринимателей готовиться к войне

Глава военного комитета NATO адмирал Роб Бауэр призвал предпринимателей стран альянса быть готовыми к войне и подготовить свои компании к этому сценарию, чтобы оказаться менее уязвимыми в случае шантажа со стороны РФ или Китая. “Возможно, армии побеждают в битвах, но в войнах побеждают экономики”, – заявил он.

“Необходимо обеспечить, чтобы население продолжало получать жизненно важные товары и услуги. Это важная часть нашего сдерживания, ведь сдерживание – это не только военный потенциал – в войне может быть использовано все”, – цитирует голландского адмирала агентство Reuters.

Бауэр отметил участившиеся диверсии и напомнил, что РФ использовала поставки энергоносителей как орудие войны: “Мы думали, что заключили сделку с Газпромом, а заключили ее с Путиным. То же самое можно сказать о китайской инфраструктуре и товарах – это сделка с Си Цзиньпином”.

Отметив, что Запад получает из Китая 60% редкоземельных металлов и значительную часть медицинских средств, флотоводец сказал: “Было бы наивно думать, что коммунисты не воспользуются этим. Бизнес-сообщество Европы и Америки должно понимать, что их деловые решения будут иметь стратегические последствия для национальной безопасности”.