 

“Не думаю, что это был рак”: дочь Левкина раскрыла истинную причину его смерти

25.11.2024, 16:35, Новости дня
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17 ноября 2024 года не стало талантливого исполнителя и экс-участника группы “На-на” Владимира Левкина. Он долгое время боролся с онкологией, поэтому его смерть не должна была вызвать шок. Однако получилось совсем иначе.

Старшая дочь Левкина Виктория рассказала, что не уверена, что причиной ухода отца стала онкология.

“Не думаю, что это был рак. Он уже дважды сталкивался с этой болезнью, и она не могла стать причиной его ухода”, — заявила девушка.

Кроме того, она добавила, что семья будет проводить собственное расследование, чтобы выяснить точную причину смерти Владимира. Дочь Левкина раскрыла истинную причину его смерти и сообщила, что согласно заключению, у исполнителя была пневмония, и одно легкое отказало. Она не верит, что к таким последствиям могла привести онкология. Девушка вспоминает, что в ночь с четверга на пятницу родителя увезли на карете скорой помощи с жалобами на сильную головную боль.

Виктория вспомнила, что летом ее отец прошел компьютерную томографию, которая не показала никаких отклонений. Он кашлял долгое время, но при этом работал.

“Утром в воскресенье мы получили сообщение о его смерти… Это стало огромным шоком для всех нас, и мы до сих пор не можем оправиться”, — рассказала девушка журналистам.


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