Российские власти приветствовали заявление советника Трампа по Украине

Майк Уолтц, которому в администрации Дональда Трампа предстоит занять пост Советника по национальной безопасности, подверг критике решение президента США Джо Байдена о снятии ограничений на использование Украиной американского оружия.

По его мнению, российско-украинской войне надо положить конец. “Необходимо восстановить сдерживание, восстановить мир, необходимо спуститься с лестницы эскалации, а не продолжить продвигаться по ней”, – заявил Уолтц.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков приветствовал это заявление. “Из круга сторонников Трампа и от тех, кто был номинирован на должности, слова “мир” и “мирный план” звучат. Из уст действующей администрации такие слова не звучат и продолжаются провокационные, эскалирующие действия”, – отметил чиновник.