Российский удар по Харькову, более 20 пострадавших

Утром 25 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. Для этого была задействована ракета С-400. Сообщается о 23 пострадавших, 16 из которых были госпитализированы.

Нанесен ущерб 40 зданиям, в том числе администрации района, Центру предоставления административных услуг, исторические строения. Во многих домах были выбиты стекла, шедшие по тротуарам получили порезы. Ракета взорвалась до того, как прозвучал сигнал тревоги.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с вечера 24 ноября РФ выпустила по десяти областям Украины более 150 ударных беспилотников, а также ракеты и авиабомбы.

“Эти удары РФ по украинской жизни можно прекратить. Давлением, санкциями, блокированием доступа окупантов к компонентам, которые они используют для создания инструментов этого террора, пакетами вооружения для Украины и решительностью, которая должна быть непоколебимой”, – цитирует его “Интерфакс Украина”.