 

Российский удар по Харькову, более 20 пострадавших

25.11.2024, 13:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Утром 25 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. Для этого была задействована ракета С-400. Сообщается о 23 пострадавших, 16 из которых были госпитализированы.

Нанесен ущерб 40 зданиям, в том числе администрации района, Центру предоставления административных услуг, исторические строения. Во многих домах были выбиты стекла, шедшие по тротуарам получили порезы. Ракета взорвалась до того, как прозвучал сигнал тревоги.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с вечера 24 ноября РФ выпустила по десяти областям Украины более 150 ударных беспилотников, а также ракеты и авиабомбы.

“Эти удары РФ по украинской жизни можно прекратить. Давлением, санкциями, блокированием доступа окупантов к компонентам, которые они используют для создания инструментов этого террора, пакетами вооружения для Украины и решительностью, которая должна быть непоколебимой”, – цитирует его “Интерфакс Украина”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11 / Тест: угадайте культовые фильмы СССР по кадру с бухгалтером

25.11 / Массовое отравление метанолом в Лаосе, большинство жертв – молодые иностранки

25.11 / В Литве взорвался грузовой самолет DHL, есть жертвы

25.11 / Самолет компании “Азимут”, следующий из Сочи, загорелся при посадке в Анталье

24.11 / Генштаб ВСУ – сбиты 50 из 73 российских “шахедов”. Минобороны РФ – перехвачены 36 украинских БПЛА

24.11 / Пресс-секретарь Трампа – “Он сам возглавит переговоры о возвращении заложников”

24.11 / Подозрение на теракт – в штате Теннеси застрелен израильский гражданин Авив Брук

24.11 / Песков – удар ракетой “Орешник” по Днепру был предупредительным звонком Западу

24.11 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1005-й день войны

24.11 / В Мали наемники ЧВК “Вагнер” попали в засаду исламистов, есть погибшие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика