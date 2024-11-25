В Литве разбился грузовой самолет DHL, есть жертвы

Утром 25 ноября, в 5:31 утра по местному времени, вблизи аэропорта Вильнюса, разбился грузовой самолет немецкой компании по перевозкам DHL, летевший из Лейпцига.

Литовский новостной сайт Delfi.lt передает: самолет упал на дом на улице Жирню, возник сильный пожар.

Есть жертвы. Их число уточняется.

Известно, что на борту самолета находились два пилота и два сотрудника компании-перевозчика. Двух человек удалось спасти, их доставили в больницу. Констатирована смерть одного пострадавшего. По словам представителя департамента полиции Рамунаса Матониса, один пилот самолета погиб на месте.

Позже в ходе поисково-спасательной операции был найден пострадавший в крайне тяжелом состоянии, он скончался, передает радиостанция LRT. Таким образом, жертвами авиакатастрофы стали не менее двух человек.

Известно, что самолет эксплуатировался авиакомпанией SWIFT Air. Компания DHL арендовала этот самолет.

В результате падения самолета и возникшего пожара сгорел двухэтажный дом, в котором проживали три семьи. 12 жителей дома были эвакуированы. Предварительно: среди местных жителей жертв нет.

Напомним, что в начале ноября американское издание The Wall Street Journal сообщало: западные спецслужбы подозревают Россию в подготовке взрывов и пожаров на борту грузовых и пассажирских самолетов, летящих из Европы в США и Канаду. Расследование было начато после того, как в июле два взрывных устройства сработали в логистических центрах DHL в Лейпциге и Бирмингеме. Выяснилось, что взрывчатка на основе магния была помещена в электрические массажеры, отправленные в Великобританию из Литвы. Европейские спецслужбы полагают, что речь идет о тестовой партии, с помощью которой российские спецслужбы пытались выяснить, как доставить подобные устройства на борт самолетов, направляющихся в Северную Америку. Прокуратура Польши сообщила о задержании четырех человек по подозрению в причастности к пожарам, они также подозреваются в работе на иностранную спецслужбу. Издание WSJ писало что глава польской внешней разведки Павел Шота считает, что за попыткой диверсии стоит Москва. По его мнению, если бы атака была осуществлена, она бы привела к серьезной эскалации в отношениях РФ и стран Запада. Издание пишет, что мнение Шоты о причастности военной разведки РФ разделяют спецслужбы и других западных стран. Редакция WSJ обратилась за комментарием к пресс-службе Кремля. В ответе, полученном от Дмитрия Пескова, говорилось: “Мы не слышали ни о каких официальных обвинениях… Это традиционные необоснованные инсинуации СМИ”.