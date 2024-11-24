 

Генштаб ВСУ – сбиты 50 из 73 российских “шахедов”. Минобороны РФ – перехвачены 36 украинских БПЛА

24.11.2024, 23:00, Новости дня
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Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 24 ноября 2024 года российские военные выпустили по Украине 73 БПЛА-камикадзе “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”) . Украинские ПВО перехватили 50 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 19 “шахедов” были локационно потеряны в регионах Украины. Десять БПЛА улетели в стороны Беларуси, Молдовы и России.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Житомирской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 24 ноября на территории Российской Федерации было уничтожено и перехвачено 34 украинских БПЛА самолетного типа. Утром перехватили еще два беспилотника. Перехваты осуществлялись над территорией Курской, Липецкой, Белгородской, Орловской и Брянской областей.


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