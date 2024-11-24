Пресс-секретарь Трампа – “Он сам возглавит переговоры о возвращении заложников”

Кэролайн Левитт, которая займет в администрации Дональда Трампа пост пресс-секретаря Белого дома, заявила, что после вступления в должность президента Трамп выступит главным переговорщиком по Газе. “Он позаботится, чтобы невинные мирные жители вернулись домой”, – цитирует ее Axios.

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан провел встречу с Майком Уолтцем, который будет занимать должность советника по национальной безопасности в администрации Дональда Трампа. Это их первая встреча после выборов.

Байден оставляет в наследство Трампу множество кризисов на международной арене, самые серьезные из них – войны в Украине и на Ближнем Востоке. В ходе беседы Салливана и Уолтца обсуждались ситуация в Газе и израильские заложники.

Около десяти дней назад, когда Трамп по приглашению Байдена посетил Белый дом, нынешний президент призвал своего преемника содействовать скорейшему достижению соглашения. “Главное – чтобы заложники вернулись. Мне неважно, что это станет заслугой Трампа”, – заявил он.