Подозрение на теракт – в штате Теннеси застрелен израильский гражданин Авив Брук

В городе Мемфис в американском штате Теннеси был убит житель Израиля Авив Брук. Проверяется подозрение, что речь идет о теракте, пишет газета “Исраэль а-Йом”.

Как рассказала изданию семья Авива, он был слесарем и специализировался на замене замков. К нему обратился заказчик, а когда Брук приехал на место, его ограбили и застрелили.

Тело было обнаружено прибывшими по вызову полицейскими в 1:15 ночи 22 ноября. На данном этапе задержанных нет. Ведется организация доставки Брука в Израиль.