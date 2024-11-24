 

Подозрение на теракт – в штате Теннеси застрелен израильский гражданин Авив Брук

24.11.2024, 19:45, Новости дня
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В городе Мемфис в американском штате Теннеси был убит житель Израиля Авив Брук. Проверяется подозрение, что речь идет о теракте, пишет газета “Исраэль а-Йом”.

Как рассказала изданию семья Авива, он был слесарем и специализировался на замене замков. К нему обратился заказчик, а когда Брук приехал на место, его ограбили и застрелили.

Тело было обнаружено прибывшими по вызову полицейскими в 1:15 ночи 22 ноября. На данном этапе задержанных нет. Ведется организация доставки Брука в Израиль.


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