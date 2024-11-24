Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1005-й день войны

Министерство обороны РФ 24 ноября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 1005-й день, называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более трех месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и “новым территориям РФ” (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ утверждается: “Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Одноробовка и Волчанск Харьковской области. Отражена контратака формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и 13-й бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 60-й, 63-й, 67-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Зеленый Гай, Загрызово, Купянск Харьковской области, Ямполовка, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 14-й, 53-й, 115-й и 116-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял свыше 440 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре пикапа, 152 мм орудие Д-20, 155 мм гаубицу М198 и два 105 мм орудия М119 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н” и склад боеприпасов. Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дачное, Часов Яр, Александро-Шультино, Сухие Ялы и Курахово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 500 военнослужащих, три автомобиля, 152 мм гаубица “Мста-Б” и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожены два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 37-й, 100-й механизированных, 152-й пехотной бригад, штурмового батальона “Шквал” ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Катериновка, Клебан-Бык, Заря, Новая Полтавка и Улаклы Донецкой Народной Республики. Отражены 10 контратак подразделений 23-й, 66-й, 117-й, 151-й, 157-й механизированных бригад ВСУ, 35-й, 38-й бригад морской пехоты и штурмовой бригады “Лють” национальной полиции Украины. Противник потерял до 380 военнослужащих, боевую бронированную машину “MaxxPro” производства США, два автомобиля, 152 мм орудиеД-20, 152 мм гаубицу “Мста-Б”, две 122 мм гаубицы Д-30 и 122 мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”. Подразделения группировки войск “Восток” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 47-й артиллерийской бригады, 101-й, 113-й, 120-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новый Комар, Разлив, Константинополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражена контратака штурмовой группы 123-й бригады теробороны. Потери противника составили до 145 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка “Акация” и две 122 мм самоходные артиллерийские установки “Гвоздика”. Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено поражение формированиям 60-й механизированной бригады ВСУ, 103-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, Велетенское, Понятовка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 44 беспилотных летательных аппарата самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36603 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19496 танков и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18472 орудия полевой артиллерии и миномета, 28701 единица специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми более 79800 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).