Отрицательница Холокоста, известная как “бабушка-нацистка”, умерла в возрасте 96 лет

В Германии в возрасте 96 лет умерла Урсула Хавербек, известная отрицательница Холокоста, утверждавшая, что Освенцим был “просто трудовым лагерем, там никого не травили газом”, пишет Times of Israel.

Хавербек требовала, чтобы суд в Германии доказал, что нацисты совершили массовые убийства, и заявляла по телевидению, что Холокост является “самой большой и устойчивой ложью в истории”.

Она провела годы в тюрьме за ложь о Холокосте, и СМИ Германии называли ее “бабушкой-нацисткой”.

“Она безнадежна”, – заявил о ней в 2015 году судья Бьорн Йонссон. Он добавил, что “прискорбно, что эта женщина, которая все еще столь деятельна, несмотря на свой возраст, использует свою энергию для распространения такой чуши, от которой волосы встают дыбом”.

Урсула Хавербек была женой Вернера Георга Хавербека, бывшего нацистского офицера, который был почти на два десятилетия старше ее. Она жила в тени своего мужа до его смерти в 1999 году, после чего начала публиковать свои работы, прославляющие его и всех нацистов.