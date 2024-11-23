Льва Шлосберга задержали в аэропорту Пскова
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Российского оппозиционного политика Льва Шлосберга задержали в аэропорту Пскова.
По данным телеграм-канала Baza, зампред псковского отделения партии “Яблоко” прилетел в Псков из Москвы. После приземления к нему подошли полицейские и предложили пройти с ними. Политика увезли на микроавтобусе.
Причина задержания неизвестна.
В октябре у Шлосберга и его отца прошли обыски по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. За год его трижды штрафовали из-за отсутствия иноагентской маркировки в постах. В последний раз – за пост о юбилее отца.
Политик заявлял, что не признает себя виновным и не планирует покидать Россию, несмотря на уголовное преследование.
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