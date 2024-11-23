ДНР и РЭУ им. Плеханова подписали соглашение о сотрудничестве

На встрече, которая прошла 22 ноября Денис Пушилин и ректор университета Иван Лобанов договорились организовать совместное научное исследование промышленного потенциала ДНР, а также создать экспертные сообщества с учетом различных направлений экономики.

“С руководством Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова сотрудничаем уже давно. Этот российский вуз уже не первый год тесно работает с Донецким национальным университетом экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского. За время сотрудничества наши вузы-партнеры достигли весомых результатов”,

– подчеркнул Пушилин.

По словам главы ДНР, жители республики уже успешно прошли обучение по таким направлениям, как: цифровая трансформация экономики предприятий и организаций, управление персоналом, обеспечение экономической безопасности государства и бизнеса.

Экономика региона перестраивается с учетом современных реалий, поэтому специалисты востребованы по всем направлениям и готовить их необходимо уже сейчас, подчеркнул Пушилин.