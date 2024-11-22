Еврейский музей в Оклахоме захоронил останки жертв Холокоста, хранившиеся в его запасниках

Музей еврейского искусства Шервина Миллера в городе Тулса, штат Оклахома, захоронил останки нескольких жертв Холокоста, хранившиеся в запасниках несколько десятилетий. Похороны были проведены в соответствии с еврейской традицией, пишет JTA.

Администрация музея сообщила, что анализы ДНК проведены не были, однако известно, что речь идет об останках заключенных концлагерей Дахау и Освенцим. Музей, в котором хранится большая коллекция экспонатов эпохи Холокоста, переданных евреями Оклахомы, подчеркнул, что принимать в хранилище человеческие останки было до недавнего времени обычной музейной практикой.

“Мы стремимся сохранять историю, уважая человеческое достоинство, – сказала главный куратор музея София Торнблад, – захоронение останков является свидетельством нашего уважения к памяти жертв Холокоста”.

В 2019 году Музей Холокоста и центр толерантности и просвещения в Рокленде, штат Нью-Йорк, захоронил прах жертв концлагеря Хелмно. Прах был передан музею в 2006 году одним из переживших Холокост.