Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине – следом за Путиным заявлено об “Орешнике”. 1003-й день войны

Министерство обороны РФ 22 ноября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 1003-й день, называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более трех месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и “новым территориям РФ” (украинским территориям, оккупированным российской армией).

Сегодняшний отчет минобороны РФ начинается с заявления: “С 16 по 22 ноября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и 30 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой аэробаллистической ракетой “Кинжал”, а также ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены важные объекты военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также арсеналы, склады боеприпасов и горючего. 21 ноября 2024 г. в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по объектам на территории Российской Федерации Вооруженные Силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в г. Днепропетровске. Впервые в боевых условиях в ударе успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении “Орешник”. Цель пуска достигнута. Все боевые блоки достигли объекта поражения”. Отметим, что заявление минобороны РФ о первом применении “Орешника” было опубликовано после того, как с комментарием по этому поводу выступил президент РФ Владимир Путин.

В отчете минобороны РФ по “СВО” на территории Украины за неделю также утверждается: “В течение недели подразделения группировки войск “Север” продолжали разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, пяти бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, четырех бригад теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины. За неделю в зоне ответственности группировки войск “Север” потери противника составили до 2620 военнослужащих, семь танков, в том числе танк “Leopard” производства ФРГ, 73 боевые машины пехоты, из них две “Bradley” производства США и три немецкие бронемашины “Marder”, американский бронетранспортер М113, 47 автомобилей и 24 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены 27 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял более 3210 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США, 36 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии, из них десять самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155-мм производства стран НАТО. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и 17 полевых складов с боеприпасами. Подразделения “Южной” группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Дальнее Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад ВСУ. Отразили 13 контратак подразделений ВСУ. Потери противника составили свыше 3845 военнослужащих, четыре танка, десять боевых бронированных машин, из них пять бронетранспортеров М113 производства США, 51 автомобиль, 35 орудий полевой артиллерии, в том числе 16 западного производства. Уничтожены 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 полевых складов с боеприпасами. Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка и Новодмитровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, пехотной, трех егерских бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Отразили 68 контратак противника. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2680-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты “Bradley” производства США, 17 боевых бронированных машин, включая два американских бронетранспортера М113, шесть бронемашин “Казак”, “MaxxPro” производства США и “Kirpi” турецкого производства, 19 автомобилей и 36 орудий полевой артиллерии. В результате активных действий подразделений группировки войск “Восток” освобожден населенный пункт Макаровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены девять контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 975 военнослужащих, семь танков, в том числе “Leopard” производства ФРГ, 13 боевых бронированных машин, 36 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, а также произведенные в США: два бронетранспортера М113, бронемашина HMMWV и пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 530 военнослужащих, 37 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и четыре полевых склада с боеприпасами. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности “Нептун”, пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две крылатые ракеты “Storm Shadow” производства Великобритании, 16 управляемых авиационных бомб “Hammer” производства Франции, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 642 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 82 украинских военнослужащих, из них 52 сдались на Курском направлении”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36500 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19481 танк и других боевых бронированных машин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18388 орудий полевой артиллерии и минометов, 28637 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми около 77140 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).