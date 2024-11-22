 

Трамп выдвинул Пэм Бонди на пост генпрокурора США

22.11.2024, 13:05, Новости дня
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Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру бывшего прокурора штата Флорида Пэм Бонди на должность генпрокурора США. Он напомнил, что Бонди проработала прокурором почти 20 лет.

“Пэм вернет министерство юстиции к его прямому назначению – борьбе с преступностью и восстановлению безопасности в Америке,” – заявил Трамп.

Ранее кандидатом на посты генерального прокурора США считался бывший конгрессмен-республиканец от штата Флорида Мэтт Гетц. Но 21 ноября он сам снял свою кандидатуру.

Пэм (Памеле Джо) Бонди 59 лет. Она была генеральным прокурором Флориды с 2011 по 2019 год, и являлась первой женщиной, избранной на эту должность. Работала в команде адвокатов Трампа.


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