Трамп выдвинул Пэм Бонди на пост генпрокурора США

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру бывшего прокурора штата Флорида Пэм Бонди на должность генпрокурора США. Он напомнил, что Бонди проработала прокурором почти 20 лет.

“Пэм вернет министерство юстиции к его прямому назначению – борьбе с преступностью и восстановлению безопасности в Америке,” – заявил Трамп.

Ранее кандидатом на посты генерального прокурора США считался бывший конгрессмен-республиканец от штата Флорида Мэтт Гетц. Но 21 ноября он сам снял свою кандидатуру.

Пэм (Памеле Джо) Бонди 59 лет. Она была генеральным прокурором Флориды с 2011 по 2019 год, и являлась первой женщиной, избранной на эту должность. Работала в команде адвокатов Трампа.