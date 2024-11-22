 

Украина впервые атаковала территорию России британскими ракетами Storm Shadow

22.11.2024, 1:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украина впервые задействовала для атаки российской территории крылатые ракеты британского производства Storm Shadow британского производства. Об этом на условиях анонимности сообщил агентству Reuters официальный украинский представитель.

В то же время министр обороны Рустем Умеров отказался как подтверждать, так и опровергать эту информацию. “Мы используем для защиты нашей страны все средства, даем понять наши способности, что готовы обороняться. Мы обороняемся всеми доступными средствами”, – заявил он.

Несколько дней назад украинские военные впервые задействовали для удара по цели на российской территории американскую баллистическую ракету ATACMS. Согласно СМИ, был атакован 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) минобороны РФ в Брянской области.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11 / Муж будет носить на руках за этот пирог с лососем и жареными травами: интересный рецепт

21.11 / Глава правительства Чехии раскритиковал решение МУС о выдаче ордеров на арест Нетаниягу и Галанта

21.11 / Полицию Нью-Йорка возглавит “еврейская принцесса” Джессика (Сара) Тиш

21.11 / Стали известны внушительные гонорары Александра Петрова за работу в кино и на сцене

21.11 / Аргентина и Венгрия не намерены выполнять решение суда в Гааге в отношении Нетаниягу и Галанта

21.11 / МУС в Гааге выдал ордера на арест Нетаниягу и Галанта

21.11 / Представитель ООН поддержал решение МУС о выдаче ордеров на арест Нетаниягу и Галанта

21.11 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1002-й день войны

21.11 / Сенат США отклонил инициативу Берни Сандерса об оружейном эмбарго против Израиля

21.11 / ВСУ – армия РФ выпустила по Днепру межконтинентальную ракету, “Кинжал” и еще шесть ракет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика