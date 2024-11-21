 

Глава правительства Чехии раскритиковал решение МУС о выдаче ордеров на арест Нетаниягу и Галанта

21.11.2024, 23:50, Новости дня
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Глава правительства Чехии Петр Фиала прокомментировал в своем Х-блоге решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест Биньямина Нетаниягу и Йоава Галанта.

По мнению Фиала, решение, приравнивающие избранных представителей демократического государства к лидерам исламистской террористической организации, подрывает авторитет Международного уголовного суда.

При этом Фиала не написал, намерена ли его страна выполнять решение суда и арестовать Нетаниягу и Галанта, если они приедут в страну.

The unfortunate decision of the ICC undermines its authority in other cases when it equates the elected representatives of a democratic state with the leaders of an Islamist terrorist organization.

— Petr Fiala (@P_Fiala) November 21, 2024

Решение МУС ранее раскритиковали Венгрия, Аргентина, Великобритания.


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