 

Полицию Нью-Йорка возглавит “еврейская принцесса” Джессика (Сара) Тиш

21.11.2024, 22:10, Новости дня
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Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс принял решение назначить главой полиции города Джессику (Сару) Тиш, возглавляющую нью-йоркское санитарное управление. 43-летняя Джессика принадлежит к одной из самых влиятельных еврейских семей США.

Выпускница Гарварда с степенями по юриспруденции и менеджменту начала работать в полиции в 2008 году, в 2014 году возглавила управление информации NYPD. Она прекрасно зарекомендовала себя как глава санитарного управления, которое занимается вывозом мусора, канализацией и борьбой с вредителями.

“Джессика Тиш могла бы и не работать в городском управлении. Ее привела сюда любовь к нашему городу, любовь, которая идет от семьи, много сделавшей для того, чтобы Нью-Йорк становился все лучше”, – заявил Адамс.

Состояние семьи Тиш насчитывает миллиарды долларов. Отец Джессики Лоренс – президент холдинга Loews Corporation, двоюродному брату Стиву принадлежит команда New York Giants.

Значительная часть этого состояния тратится на благотворительность. Имя Тишей носит художественная школа Нью-йоркского университета, онкологический центр больницы Mount Sinai, городской зоопарк.

Девушек из состоятельных еврейских семей в США нередко называют “еврейскими принцессами”. Теперь у Джессики Тиш в подчинении будет 36000 полицейских и 19000 гражданских сотрудников. Бюджет NYPD составляет 5,9 миллиардов долларов.


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