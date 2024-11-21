Аргентина и Венгрия не намерены выполнять решение суда в Гааге в отношении Нетаниягу и Галанта

После того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта, две страны объявили, что не намерены выполнять решение МУС.

Радиостанция “Кан Бет” передала, что министр иностранных дел Гидеон Саар обзванивает своих коллег из европейских стран, и представители Аргентины и Венгрии подтвердили свое несогласие с решением международного суда.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал решение суда “постыдным и абсурдным”, “позорящим международную правовую систему, которая провела знак равенства между лидерами страны, которая подверглась чудовищному террористическому нападению, с лидерами ответственной за это нападение террористической организации”.

21 ноября Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта “за преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум с 8 октября 2023 года по как минимум 20 мая 2024 года”.

Конкретно, МУС вменяет в вину Нетаниягу и Галанту “использование голода как метода ведения войны” (военное преступление) и “убийства, преследования и другие бесчеловечные действия” (преступления против человечности). Кроме того, суд в Гааге счел, что Нетаниягу и Галант “несут уголовную ответственность как гражданские начальники за преднамеренные атаки на гражданское население” (еще одно военное преступление).

Как отмечается в документе, “палата предварительного производства МУС единогласно вынесла два решения, отклоняющие возражения со стороны Израиля, поданные в соответствии с Римским статутом”.

Ордера на арест Нетаниягу и Галанта классифицируются как “секретные” в целях защиты свидетелей и обеспечения проведения расследований, говорится в официальном уведомлении МУС. Но их содержание было решено опубликовать по двум причинам: так как события продолжаются и чтобы семьи жертв были уведомлены о существовании ордеров.

В отклоненных судом в Гааге апелляциях со стороны Израиля, заявлялось, что у МУС нет полномочий в отношении рассматриваемого дела и он не имеет права вмешиваться в палестино-израильский конфликт, кроме того отмечались процедурные нарушения со стороны прокурора Карима Хана, который не позволил Израилю самостоятельно расследовать обвинения, выдвигаемые в адрес руководства страны. Израиль утверждал, что у него сильная судебная система, и он способен расследовать любое обоснованное и серьезное обвинение. Германия и США поддерживают эту точку зрения.

10 сентября 2024 года прокурор Международного уголовного суда, британский юрист Карим Хан вновь запросил ордера на арест премьер-министра Биньямин Нетаниягу, министра обороны Йоава Галанта и лидеров ХАМАСа Яхьи Синуара и Мухаммада Дэйфа. Канцелярия главы правительства Израиля распространила в тот же день следующее заявление: “Сравнение, сделанное прокурором в Гааге между премьер-министром и министром обороны Израиля, который борется с убийственным терроризмом ХАМАСа по законам войны, и военным преступником Синуаром, который хладнокровно казнит израильских заложников, является антисемитизмом и моральным позором наивысшего порядка. К сожалению, мы видели изначально, что процессы в Гааге политически ангажированы и не опираются на какую-либо профессиональную правовую основу”.

Яхья Синуар был ликвидирован на юге сектора Газы 16 октября 2024 года, Мухаммад Дэйф – 13 июля 2024 года.