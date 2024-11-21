МУС в Гааге выдал ордера на арест Нетаниягу и Галанта

21 ноября Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта “за преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум с 8 октября 2023 года по как минимум 20 мая 2024 года”.

Конкретно, МУС вменяет в вину Нетаниягу и Галанту “использование голода как метода ведения войны” (военное преступление) и “убийства, преследования и другие бесчеловечные действия” (преступления против человечности). Кроме того, суд в Гааге счел, что Нетаниягу и Галант “несут уголовную ответственность как гражданские начальники за преднамеренные атаки на гражданское население” (еще одно военное преступление).

Как отмечается в документе, “палата предварительного производства МУС единогласно вынесла два решения, отклоняющие возражения со стороны Израиля, поданные в соответствии с Римским статутом”.

Ордера на арест Нетаниягу и Галанта классифицируются как “секретные” в целях защиты свидетелей и обеспечения проведения расследований, говорится в официальном уведомлении МУС. Но их содержание было решено опубликовать по двум причинам: так как события продолжаются и чтобы семьи жертв были уведомлены о существовании ордеров.

В отклоненных судом в Гааге апелляциях со стороны Израиля, заявлялось, что у МУС нет полномочий в отношении рассматриваемого дела и он не имеет права вмешиваться в палестино-израильский конфликт, кроме того отмечались процедурные нарушения со стороны прокурора Карима Хана, который не позволил Израилю самостоятельно расследовать обвинения, выдвигаемые в адрес руководства страны. Израиль утверждал, что у него сильная судебная система, и он способен расследовать любое обоснованное и серьезное обвинение. Германия и США поддерживают эту точку зрения.

10 сентября 2024 года прокурор Международного уголовного суда, британский юрист Карим Хан вновь запросил ордера на арест премьер-министра Биньямин Нетаниягу, министра обороны Йоава Галанта и лидеров ХАМАСа Яхьи Синуара и Мухаммада Дэйфа. Канцелярия главы правительства Израиля распространила в тот же день следующее заявление: “Сравнение, сделанное прокурором в Гааге между премьер-министром и министром обороны Израиля, который борется с убийственным терроризмом ХАМАСа по законам войны, и военным преступником Синуаром, который хладнокровно казнит израильских заложников, является антисемитизмом и моральным позором наивысшего порядка. К сожалению, мы видели изначально, что процессы в Гааге политически ангажированы и не опираются на какую-либо профессиональную правовую основу”.

Яхья Синуар был ликвидирован на юге сектора Газы 16 октября 2024 года, Мухаммад Дэйф – 13 июля 2024 года.

Реакции и комментарии

Канцелярия премьер-министра Израиля распространила следующий комментарий: “Антисемитское решение Международного уголовного суда равноценно современному делу Дрейфуса – и закончится оно так же. Израиль с негодованием отвергает абсурдные и ложные обвинения против него со стороны Международного уголовного суда, который является политически ангажированным и предвзятым органом. Нет более справедливой войны, чем та, которую Израиль ведет в Газе с 7 октября 2023 года, после того как террористическая организация ХАМАС начала против него смертоносную атаку, совершив крупнейшую резню еврейского народа со времен Холокоста. Это решение было принято коррумпированным главным прокурором, который пытается спастись от серьезных обвинений в сексуальных домогательствах, и предвзятыми судьями, движимыми антисемитской ненавистью к Израилю. Именно поэтому прокурор солгал, заявив американским сенаторам, что не будет действовать против Израиля, пока не приедет в страну и не выслушает её позицию. Именно поэтому он внезапно отменил свой визит в Израиль в мае этого года, спустя несколько дней после того, как против него были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах, и объявил о намерении выдать ордера на арест премьер-министра и бывшего министра обороны. Ни одно анти-израильское решение не помешает Государству Израиль защищать своих граждан. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху не поддастся давлению, не сдастся и не отступит, пока не будут достигнуты все военные цели, поставленные Израилем в начале операции”.

Президент Израиля Ицхак Герцог: “Сегодня – черный день для правосудия. Черный день для всего человечества. Недобросовестное, возмутительное решение МУС превратило универсальное правосудие во всеобщее посмешище. Оно стало издевательством над жертвами всех тех, кто боролся за справедливость – от победы союзников над нацистами до сегодняшнего дня. МУС игнорирует тяжелое положение 101 израильского заложника, удерживаемого в жестоком плену ХАМАСа в Газе, циничное использование ХАМАСом собственного народа в качестве живого щита, и даже такой базисный факт, что именно Израиль подвергся варварскому нападению и обязан защищать свой народ. Решение МУС пренебрегает тем, что Израиль является подлинной демократией, действующей в соответствии с международным гуманитарным правом и прилагающей все усилия для обеспечения гуманитарных потребностей гражданского населения врага. Решение МУС ставит эту инстанцию на сторону террора и зла против демократии и свободы, превращая саму систему правосудия в живой щит для преступлений ХАМАСа. Эта циничная эксплуатация международных правовых институтов еще раз напоминает нам о необходимости подлинной моральной ясности перед лицом иранской империи зла, которая стремится дестабилизировать наш регион и всю планету и разрушить институты свободного мира”.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар: “Международный уголовный суд в Гааге потерял в этот черный день всякую легитимность своего существования и деятельности. МУС действует как политический инструмент на службе самых экстремистских элементов, стремящихся подорвать мир, безопасность и стабильность на Ближнем Востоке. Орган, называющий себя “судом”, издал, не имея на то никаких полномочий, абсурдные указы против премьер-министра Израиля – Нетаниягу – и бывшего министра обороны Израиля – Галанта, невзирая на то, что Государство Израиль не является членом МУС. Эти указы направлены не только лично против них. Фактически, речь идет об атаке на право Израиля на самооборону, направленной ​​против страны, которая подвергается наибольшим угрозам и агрессии – единственной страны, которую другие страны региона открыто призывают и стремятся уничтожить. С ценностной точки зрения речь идет о моральном затмении, которое превращает добро в зло и служит злу. С дипломатической точки зрения издание таких указов против страны, действующей в соответствии с международным правом, является наградой и поощрением оси зла, которая грубо и последовательно его нарушает. Порядочные страны и каждый порядочный человек в мире должны с отвращением отвергнуть эту несправедливость”.

Лидер оппозиции Израиля Яир Лапид заявил по поводу решения МУС: “Я осуждаю решение Гаагского суда. Израиль защищает свою жизнь от террористических организаций, которые напали, убивали и насиловали наших граждан. Эти ордера на арест – награда для терроризма”.

Лидер партии “Наш дом Израиль” Авигдор Либерман: “Сегодня мы получили еще одно подтверждение двойных стандартов и лицемерного поведения международного сообщества и институтов ООН. Израиль не будет извиняться за защиту своих граждан и в обязательном порядке продолжит бескомпромиссную борьбу с террором”.

Министр национальной безопасности, лидер партии “Оцма Йегудит” Итамар Бен-Гвир заявил: “Ответ на эти ордера на арест – распространение суверенитета на всю территорию Иудеи и Самарии, заселение всех частей страны и разрыв связей с террористической администрацией, а также санкции”.

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR) Джереми Лоуренс заявил. “Мы уважаем независимость и компетенцию Международного уголовного суда в соответствии с Римским статутом во всех ситуациях и делах, в отношении которых он обладает юрисдикцией. Мы полностью поддерживаем его работу по привлечению к ответственности за наиболее тяжкие международные преступления. Государства-участники Римского статута обязаны уважать и приводить в исполнение решения Суда”.