Новая Зеландия признала террористическими организациями “Хизбаллу”, “Исламский джихад” и хуситов

Новая Зеландия признала йеменское движение “Ансар Аллах” и ливанскую партию “Хизбалла” террористическими организациями. Соответствующее решение было опубликовано официальным изданием правительства страны New Zealand Gazette.

В список террористических организаций были внесены также радикальная исламистская группировка “Аш-Шабаб” (“Движение молодых моджахедов”), базирующаяся в Сомали, “Рабочая партия Курдистана” и палестинская группировка “Исламский джихад”.

В опубликованном документе указано, что после внесения организаций в список террористических “любое лицо, которое имеет дело с имуществом или предоставляет им имущественные, финансовые или связанные с ними услуги, может быть привлечено к ответственности”. “Кроме того, любое учреждение или физическое лицо, подозревающее, что какое-либо имущество принадлежит какой-либо из перечисленных организаций, обязано сообщить об этом комиссару полиции”, – отмечено в решении.

Напомним, что только в феврале 2024 года Новая Зеландия признала в целом террористической организацией ХАМАС. До того, с 2010 года, Новая Зеландия признавала террористической организацией только военное крыло ХАМАСа – “Бригады Иззаддина аль-Касама”.