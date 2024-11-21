В Бразилии арестованы военные, планировавшие убийство президента Лулы

Полиция Бразилии арестовала пять человек по подозрению, что они намеревались накануне инаугурации убить президента Луиса Инасиу Лулы да Силва. Четверо из арестованных – военнослужащие, пятый – полицейский.

Убить планировалось и вице-президента Жералду Алкмина. Представители властей заявляют, что преступники разработали обстоятельный план и были очень близки к реализации своего намерения – покушение сорвалось из-за мелких деталей.

Военнослужащие являются бойцами подразделения специального назначения. Они были арестованы в Рио-де-Жанейро, где принимали участие в обеспечении безопасности саммита “Большой двадцатки”, который пройдет в этом городе.

Предполагается, что арестованные – радикальные сторонники предыдущего президента Жаира Болсонару, который так и не признал поражение на выборах 2022 года. Готовившаяся ими операция называлась “Зелено-желтый кинжал” – по цветам национального флага.