Зеленский в интервью Fox News – “Израиль совершил ошибку, его лидеры боялись Путина”

В интервью телеканалу Fox News Владимир Зеленский вновь вернулся к обсуждению того, как в самом начале российско-украинской войны Израиль отреагировал на просьбы Киева о помощи.

По словам Зеленского, Израиль совершил ошибку, отказавшись оказать в тот период военную помощь Украине.

Президент Украины подчеркнул, что простые израильтяне, в отличие от политического руководства, всегда поддерживали его страну. “Когда Путин напал на нас и началась полномасштабная война, я просил лидеров Израиля помочь нам, но они боялись Путина”, – заявил Зеленский. Он рассказал, что тогда больше всего Украина нуждалась в системах раннего предупреждения и противовоздушной обороны. Получив отказ от Израиля, Украина обратилась за помощью к странам Европы и США.

При этом Зеленский отметил, что атака Израиля на иранские военные объекты, предпринятая в ответ массированный обстрел баллистическими ракетами, служит также интересам Украины, поскольку уничтожение иранских заводов по производству ракет ограничивает возможности России.