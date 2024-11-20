Лос-Анджелес объявлен “городом-убежищем” для борьбы с инициативой Трампа

Городской совет Лос-Анджелеса единогласно проголосовал за муниципальный закон, объявляющий Лос-Анджелес “городом-убежищем”. Он запрещает выделять сотрудников и ресурсы для депортации проживающих здесь иммигрантов.

Решение было принято через несколько недель после избрания президентом США Дональда Трампа. Борьба с нелегальной иммиграцией – один из основных пунктов его предвыборной кампании. Он обещал начать массовые депортации нелегалов.

Закон был разработан мэром Лос-Анджелеса Карен Басс и городским прокурором Хайди Фельдштейн-Сото при участии правозащитных организаций. В ходе дебатов депутаты говорили о необходимости защитить мигрантов от “невообразимой жестокости” федеральных властей.