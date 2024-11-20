 

Лос-Анджелес объявлен “городом-убежищем” для борьбы с инициативой Трампа

20.11.2024, 18:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Городской совет Лос-Анджелеса единогласно проголосовал за муниципальный закон, объявляющий Лос-Анджелес “городом-убежищем”. Он запрещает выделять сотрудников и ресурсы для депортации проживающих здесь иммигрантов.

Решение было принято через несколько недель после избрания президентом США Дональда Трампа. Борьба с нелегальной иммиграцией – один из основных пунктов его предвыборной кампании. Он обещал начать массовые депортации нелегалов.

Закон был разработан мэром Лос-Анджелеса Карен Басс и городским прокурором Хайди Фельдштейн-Сото при участии правозащитных организаций. В ходе дебатов депутаты говорили о необходимости защитить мигрантов от “невообразимой жестокости” федеральных властей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11 / Уехавшая с мужем и детьми за город Самойлова переживает серьезную утрату

20.11 / Совет Федерации РФ одобрил законы о “запрете идеологии чайлдфри”. Монахи избегут наказания

20.11 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1001-й день войны

20.11 / Глава МИД Польши – “ЕС возьмет на себя помощь Украине, если США откажутся от поддержки”

20.11 / Трамп назначил главой минпроса Линду Макмахон, пришедшую в политику из рестлинга

20.11 / Посольство США в Киеве прекратило работу в связи с опасностью российского удара

20.11 / В России начато серийное производство мобильных убежищ от ядерного взрыва

20.11 / Глава полиции Берлина – “В городе есть районы, опасные для евреев и представителей ЛГБТ+”

20.11 / Трамп предложил на пост министра торговли своего друга, еврейского миллиардера и инвестора

19.11 / Генпрокуратура Украины – жертвами агрессии РФ стали 592 ребенка. Трое погибших в Сумской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика