Трамп назначил главой минпроса Линду Макмахон, пришедшую в политику из рестлинга

Новоизбранный президент США Дональд Трамп принял решение назначить министром просвещения свою давнюю политическую соратницу, сопредседателя комиссии по передаче власти Линду Макмахон.

“Линда воспользуется долголетним опытом лидерства, глубоким пониманием как образования, так и бизнеса, чтобы расширить возможности американских студентов и работников, сделать Америку мировым лидером в сфере образования”, – заявил он.

В первую президентскую каденцию Трампа Макмахон руководила Администрацией по делам малого бизнеса, а затем возглавила политический комитет America First Policy Action, добивавшейся переизбрания Трампа.

В политику Макмахан пришла из шоу-бизнеса. Она была сооснователем и президентом лиги профессионального рестлинга WWF. В 2009 году она покинула этот пост, чтобы бороться за место в американском Сенате.

Напомним, что в ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно призывал к ликвидации федерального министерства просвещения.