Посольство США в Киеве прекратило работу в связи с опасностью российского удара

Посольство США в Киеве сообщило, что, по имеющейся у него информации, РФ намерена 20 ноября нанести массированный удар по украинской столице. В качестве меры предосторожности посольство будет закрыто на день, а его сотрудникам предложено находится в укрытии.

Дипломатическая миссия рекомендует американским гражданам быть готовыми немедленно укрыться в случае воздушной тревоги. Рекомендуется следить за местными новостями, заранее определять, где укрытия, и следовать указаниям украинских властей и спасательных служб.

19 ноября Вооруженные силы Украины впервые задействовали американскую баллистическую ракету ATACMS для удара по цели на российской территории. Был атакован 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) минобороны РФ в Брянской области, в 130 километрах от границы.

Днем ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что российский ответ на применение западных ракет будет “адекватным и ощутимым”. По ее словам, это прямое участие США в боевых действиях и радикальное изменение сути конфликта.