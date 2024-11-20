 

Глава полиции Берлина – “В городе есть районы, опасные для евреев и представителей ЛГБТ+”

20.11.2024, 3:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава берлинской полиции Барбара Словик призвала евреев и представителей ЛГБТ+ общины проявлять осторожность в некоторых районах германской столицы из-за роста проявлений антисемитизма и преступлений на почве ненависти.

“Нет закрытых зон, куда слишком опасно заходить. Но давайте будем честными: есть районы, в которых мы призвали бы людей в кипах или открытых геев и лесбиянок быть более внимательными”, – сказала она в интервью Berliner Zeitung, призвав к бдительности всех горожан.

“К сожалению, в районах, где проживают в основном выходцы из арабских стран, где наблюдаются симпатии к террористическим группировкам, где евреи и последователи иудаизма могут подвергнуться нападению”, – сказала Словик, подчеркнув, что нельзя выступать с коллективными обвинениями.

Рост числа антисемитских инцидентов глава полиции связала с ближневосточным конфликтом. С 7 октября 2023 года полиция начала более 6200 расследований, связанных с проявлениями антисемитизма. В 1300 случаях речь идет о нападениях на евреев.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11 / Трамп предложил на пост министра торговли своего друга, еврейского миллиардера и инвестора

19.11 / Генпрокуратура Украины – жертвами агрессии РФ стали 592 ребенка. Трое погибших в Сумской области

19.11 / Путин подписал ядерную доктрину, позволяющую нанести по Украине ядерный удар

19.11 / США и Великобритания ввели санкции против ряда высокопоставленных активистов ХАМАСа

19.11 / Почему Алибасов так и не появился на церемонии прощания с Левкиным из группы “На-На”

19.11 / Андерс Брейвик (неонацист и сторонник Путина), убивший 77 человек, пришел в суд с выбритой буквой Z

19.11 / Украина впервые задействовала американскую баллистическую ракету для удара по российской территории

19.11 / В Балтийском море повреждены два оптических кабеля, предполагается, что это диверсия

19.11 / В Гонконге приговорены к длительным тюремным срокам десятки оппозиционных активистов

19.11 / Черная от горя вдова едва держалась на ногах у гроба Владимира Левкина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика