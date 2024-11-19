 

США и Великобритания ввели санкции против ряда высокопоставленных активистов ХАМАСа

19.11.2024, 18:50, Новости дня
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Власти США и Великобритании объявили о введении санкций в отношении ряда представителей “политического руководства” террористической организации ХАМАС.

Санкции введены с целью усиления экономического давления на ХАМАС.

Под санкции попали: бывший министр здравоохранения Газы Басэм Наим, член руководства ХАМАСа за рубежом Хасан Хамэд, член руководства ХАМАСа, ответственный за сбор средств за рубежом Мухаммад Назаль, член политбюро ХАМАСа Рази Хамэд, член руководства ХАМАСа, связанный с “Бригадами Иззаддина аль-Касама” Абд Рахман Анимат.


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