 

Андерс Брейвик (неонацист и сторонник Путина), убивший 77 человек, пришел в суд с выбритой буквой Z

19.11.2024, 17:10, Новости дня
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Норвежский правый экстремист Андерс Брейвик, приговоренный к 21 году тюремного заключения за двойной теракт, жертвами которого стали 77 человек, во второй раз обратился в суд, чтобы добиться условно-досрочного освобождения. В первый раз ему было отказано.

В зал суда был превращен зал в тюрьме Рингерике, где террорист отбывает приговор. На рассмотрение своей просьбы Брейвик пришел с выбритой на голове буквой Z, ставшей символом российского вторжения в Украину. Перед заседанием он заявил о поддержке России, Ирана, Китая и КНДР.

Выступая в суде, Брейвик принес извинения за свои действия, заявив, что уже не является тем боевиком, что 13 лет назад совершил преступление. Он назвал себя жертвой радикализации. Прокуратура выступила против освобождения, поскольку осужденный все еще придерживается экстремистской идеологии.

Напомним, что 22 июля 2011 года Брейвик сначала привел в действие заминированный автомобиль в правительственном квартале Осло, а затем расстрелял участников молодежного фестиваля Рабочей партии. Его жертвами стали 77 человек, более 200 получили ранения.


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