 

Украина впервые задействовала американскую баллистическую ракету для удара по российской территории

19.11.2024, 15:30, Новости дня
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Как пишет РБК Украина со ссылкой на информированный военный источник, Вооруженные силы Украины впервые задействовали американскую баллистическую ракету ATACMS для удара по цели на российской территории.

По словам собеседника агентства, удар был нанесен по военному объекту в районе города Карачев в Брянской области, в 130 километрах от границы Украины. Цель была успешно поражена. Согласно публикации, был атакован 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) минобороны РФ.

По версии российского министерства обороны, были применены шесть оперативно-тактических ракеты ATACMS. Как утверждается, пять из них были сбиты, одна повреждена.

“Ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет”, – говорится в заявлении российского военного ведомства.


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