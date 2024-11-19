 

В украинском Глухове БПЛА ударили по общежитию, среди погибших ребенок

19.11.2024, 10:30, Новости дня
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В ночь на 19 ноября российская армия атаковала беспилотными летательными аппаратами город Глухов в Сумской области Украины. Зафиксировано попадание в здание общежития. Среди восьми погибших – ребенок. Пострадали 12 человек, в том числе дети.

“Украина каждый день призывает мир к решимости и достаточной силы для, чтобы заблокировать эти удары по нашим людям, ведь каждый новый удар РФ только подтверждает истинные намерения Путина”, – заявил украинский президент Владимир Зеленский, выразив соболезнования близким погибших.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что минувшей ночью по территории Украины было выпущено 87 БПЛА типа “Шахед”, а также другие дроны. Как утверждается, 51 из них был сбит.


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