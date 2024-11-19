 

Запеченные кроличьи ножки с картофелем и розмарином – рецепт нежного блюда

19.11.2024, 9:50, Новости дня
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Ингредиенты

  • Ножки кролика — 4 шт.
  • Картофель — 800 г
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Розмарин свежий — 2-3 веточки
  • Оливковое масло — 3-4 ст.л.
  • Сок лимона — 1 ст.л.
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный молотый перец — по вкусу
  • Паприка сладкая — 1 ч.л.
  • Смесь итальянских трав — 1/2 ч.л. (по желанию)

Приготовление

  • Подготовка ингредиентов: Ножки кролика промойте под холодной водой и обсушите бумажными полотенцами. Картофель очистите и нарежьте крупными ломтиками. Чеснок очистите, но оставьте целым.
  • Маринад для мяса: В небольшой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, пропущенный через пресс чеснок, соль, чёрный молотый перец, паприку и смесь итальянских трав (если используете). Тщательно перемешайте.
  • Обработка мяса: Ноги кролика натрите полученной смесью специй и масла. Оставьте мариноваться на 30 минут при комнатной температуре или на 1-2 часа в холодильнике.
  • Разогрев духовки: Разогрейте духовку до 200°C.
  • Запекание: В форму для запекания выложите картофель, сбрызните его небольшим количеством оливкового масла, посолите и поперчите. Поверх картофеля разместите ножки кролика. Веточки розмарина разложите между картофелем и мясом.
  • Процесс запекания: Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую духовку на 40-50 минут. Затем снимите фольгу и продолжайте запекать ещё 20-30 минут, чтобы мясо и картофель подрумянились.
  • Проверка готовности: Готовность мяса проверяется путём прокалывания ножом — если сок прозрачный, значит, кролик готов. Картофель должен быть мягким.
  • Подача: Выньте форму из духовки и дайте блюду немного остыть. Подавайте кроличьи ножки с картофелем, украсив свежей зеленью.

    • Приятного аппетита!


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