В Подмосковье состоится финал международного чемпионата “Битва роботов”

На ринг выйдут 16 взрослых команд с «роботами-тяжеловесами»

до 110 кг и 16 юношеских команд с мини-роботами до 1,5 кг, отметили в

подмосковном ведомстве.

Участники представят Россию, Беларусь, Индию, Китай и Иран.

При этом среди финалистов – пять команд из Подмосковья. Они представляют Истру,

Люберцы, Балашиху, Фрязино.

В сообщении Мингосуправления Подмосковья также отмечается,

что «Битва роботов» – это возможность для инженеров со всего мира обменяться

робототехнической экспертизой.