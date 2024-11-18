 

В Подмосковье состоится финал международного чемпионата “Битва роботов”

18.11.2024, 22:15, Новости дня
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На ринг выйдут 16 взрослых команд с «роботами-тяжеловесами»
до 110 кг и 16 юношеских команд с мини-роботами до 1,5 кг, отметили в
подмосковном ведомстве.

Участники представят Россию, Беларусь, Индию, Китай и Иран.
При этом среди финалистов – пять команд из Подмосковья. Они представляют Истру,
Люберцы, Балашиху, Фрязино.

В сообщении Мингосуправления Подмосковья также отмечается,
что «Битва роботов» – это возможность для инженеров со всего мира обменяться
робототехнической экспертизой.


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