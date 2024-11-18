 

“Аж ахнула”: Федосеева-Шукшина вспомнила о потрясшем ее поступке Левкина

18.11.2024, 20:40, Новости дня
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После трагической смерти музыканта артистка вспомнила о том, как в 1998 году он, выходя из группы “На-На”, подарил ей икону “Спаситель с крестом”. Этот жест оставил глубокий след в ее сердце.

“Меня с Володей связывали очень глубокие отношения, я бы сказала, духовные”, — говорит Федосеева-Шукшина. Их связь была не просто дружбой, а настоящим братством душ. Когда Левкин столкнулся с трудностями и болезнью, он переживал тяжелые времена. Однако, несмотря на все испытания, у него оставался внутренний огонек, который помогал ему преодолевать невзгоды.

Актриса вспоминает, как однажды Владимир пришел к ней с завернутым в ткань подарком. Сначала она не придала этому значения, подумав, что это просто «тряпочка». Но когда она развернула сверток, то была поражена — перед ней оказалась икона, которая словно светилась. “Я аж ахнула! Показалось, что светилась картина и светился сам Вова”, — делится воспоминаниями Лидия. Этот подарок стал для нее символом его тепла и света.

Левкин сам установил икону в рамку, и она по сей день занимает почетное место в доме актрисы. “Что он хотел сказать этим подарком? Что нужно с терпением нести свой крест”, — размышляет артистка. Этот жест стал не только выражением его чувств, но и напоминанием о том, как важно сохранять веру и надежду даже в самые трудные времена.

Светлая память Владимиру Левкину остается в сердцах тех, кто его знал. Лидия Федосеева-Шукшина подчеркнула: “Для многих ты стал ангелом!”. Его светлая душа и доброта будут жить в воспоминаниях людей, которые имели счастье быть рядом с ним.


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