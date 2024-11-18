Российский ракетный удар по Одессе, есть погибшие

Днем 18 ноября российская армия нанесла удар по жилой застройке и гражданской инфраструктуре в центре Одессы. Депутат фракции “Европейская солидарность” Алексей Гончаренко, находящийся на месте, пишет о восьми погибших и множестве раненных.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил уверенность, что удар по жилой застройке в Одессе был нанесен россиянами намеренно. “В Одессе русские убили людей целенаправленным ударом по гражданской инфраструктуре. Российские убийцы уже даже не скрывают своих намерений”, – написал он в социальных сетях.

Тем временем областная военная администрация Сум сообщила, что удар по этому городу, повлекший за собой гибель 11 человек, двое из которых – дети, был нанесен баллистическими ракетами в кассетном снаряжении.

Ликвидация последствий попадания ракеты в многоквартирный дом продолжается. Развернут штаб оперативного реагирования, пострадавшим оказывается необходимая помощь.