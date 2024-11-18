 

“Востребован был и остается”: назван впечатляющий гонорар Пьехи за выход на сцену

18.11.2024, 19:00, Новости дня
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По словам Дворцова, стоимость одного выступления артиста составляет не менее 2,5 миллиона рублей, особенно когда речь идет о корпоративных мероприятиях в Москве. Это подтверждает высокий уровень востребованности Пьехи на музыкальной арене, несмотря на изменения в музыкальной индустрии и различные вызовы, с которыми сталкиваются артисты.

Дворцов отметил, что Стас Пьеха продолжает оставаться актуальным исполнителем, и его концерты пользуются большим спросом. “Заказывают часто, несмотря ни на что”, — подчеркнул продюсер. Он выразил уверенность в том, что у певца впереди много новых хитов, которые только начинают появляться. Это свидетельствует о том, что карьера Пьехи не только не завершена, но и находится на новом витке развития.

Музыка Стаса Пьехи всегда привлекала внимание слушателей благодаря своему разнообразию и эмоциональной глубине. Продюсер также отметил, что в данный момент у артиста происходит творческая перетрансформация, что открывает новые горизонты для его карьеры. “Не думаю, что у него пик карьеры позади”, — добавил Дворцов, подчеркивая, что у Пьехи есть все шансы на дальнейший успех.


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