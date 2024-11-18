Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 999-й день войны

Министерство обороны РФ 18 ноября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 999-й день, называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более трех месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и “новым территориям РФ” (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по “СВО” на территории Украины утверждается: “Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Басово и Казачья Лопань Харьковская область. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих и два автомобиля. Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 60-й, 63-й, 67-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады тероборны в районах населенных пунктов Загрызово, Купянск, Глушковка Харьковской области, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. Противник потерял до 450 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку “Krab” польского производства, 155-мм самоходную артиллерийскую установку “Богдана”, 155-мм гаубицу М198 и два 105-мм орудия М119 производства США, 122-мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика” и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н” и два полевых склада с боеприпасами. Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 54-й механизированной, 10-й горно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Андреевка, Анновка, Дачное и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 695 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, 152-мм гаубица “Мста-Б”, четыре 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами. Подразделения группировки войск “Центр” в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новоалексеевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Вознесенка и Украинка Донецкой Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 23-й, 151-й механизированных, 71-й, 152-й егерских бригад ВСУ и штурмовой бригады “Лють” национальной полиции Украины.

Противник потерял более 500 военнослужащих, бронетранспортер М113 и 155-мм гаубицу М-777 производства США, пикап, 155-мм самоходную артиллерийскую установку “Krab” польского производства, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”, две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки “Рапира”. Подразделениями группировки войск “Восток” заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение формированиям 33-й механизированной бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 123-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Улаклы, Константинополь и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака формирований 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 135 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка “Акация”, 155-мм гаубица М-777 и пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 110-й, 118-й механизированных бригад ВСУ, 103-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области, Блакитное, Ольговка и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, четыре автомобиля, шесть станций радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, местам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы “Hammer” производства Франции, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36174 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19369 танков и других боевых бронированных машин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18125 орудий полевой артиллерии и минометов, 28492 единицы специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми около 77140 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).