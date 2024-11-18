 

Российский удар по энергосистеме Украины, задействовано более 200 ракет и дронов

18.11.2024, 1:25, Новости дня
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Российская армия в ночь на 17 ноября нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Как сообщил украинский президент Владимир Зеленский, в общей сложности выпущено 120 ракет и 90 беспилотных летательных аппаратов.

“К сожалению, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков. В Николаеве в результате атаки дрона два человека погибли и еще шестеро ранены, среди них двое детей. Мои соболезнования родным и близким погибших”, – заявил глава государства.

По словам президента, атаке подверглась вся украинская территория. “Российские террористы применили дроны различных типов, в частности “шахеды”. Крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты: “цирконы”, “искандеры”, “кинжалы”. Наши силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей”, – заявил Зеленский, поблагодарив ВВС и ПВО Украины.

В результате ударов серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанций ДТЭК. С начала года это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании. Всего с начала войны теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз.


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