Папа Римский призвал проверить, не являются ли действия Израиля в Газе геноцидом

19 ноября в Италии, Испании и Латинской Америке поступит в продажу новая книга Папы Римского Франциска “Надежда не разочаровывает. Паломничество к лучшему миру”. В ней он выступает с беспрецедентно жесткой критикой Израиля.

В одной из глав понтифик призывает к расследованию происходящего в секторе Газы. Это расследование, в частности, должно установить, можно ли квалифицировать действия Израиля как геноцид.

“Многие международные эксперты считают, что у происходящего в Газе есть характеристики геноцида. Нужно тщательно это расследовать, чтобы проверить его на техническое соответствие определению, данному юристами и международными организациями”, – пишет глава католической церкви.

Он также сообщил, что всеми помыслами с братьями и сестрами из Газы, столкнувшимися с голодом, поскольку продовольствие и помощь попадают в сектор с трудом.