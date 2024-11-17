 

Папа Римский призвал проверить, не являются ли действия Израиля в Газе геноцидом

17.11.2024, 18:50, Новости дня
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19 ноября в Италии, Испании и Латинской Америке поступит в продажу новая книга Папы Римского Франциска “Надежда не разочаровывает. Паломничество к лучшему миру”. В ней он выступает с беспрецедентно жесткой критикой Израиля.

В одной из глав понтифик призывает к расследованию происходящего в секторе Газы. Это расследование, в частности, должно установить, можно ли квалифицировать действия Израиля как геноцид.

“Многие международные эксперты считают, что у происходящего в Газе есть характеристики геноцида. Нужно тщательно это расследовать, чтобы проверить его на техническое соответствие определению, данному юристами и международными организациями”, – пишет глава католической церкви.

Он также сообщил, что всеми помыслами с братьями и сестрами из Газы, столкнувшимися с голодом, поскольку продовольствие и помощь попадают в сектор с трудом.


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